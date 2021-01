Lazio, Lucas Leiva: “Grazie a tutti per l’affetto dimostrato” - FOTO

Il 9 gennaio non è solo il compleanno della Lazio ma anche quello di Lucas Leiva che proprio oggi spegne 34 candeline. Dopo i numerosi messaggi ricevuti oggi, il centrocampista brasiliano ha ringraziato tutti così suoi suo profilo Instagram: "Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto oggi. Mi rendo conto di quanto sono privilegiato e di quante persone speciali hanno incrociato il mio cammino in questi 34 anni di vita. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per avermi fatto sentire così speciale. Ai fan di tutto il mondo i miei ringraziamenti per l'affetto che mi dimostrano quotidianamente, confesso che anche nei miei sogni più belli immaginavo che un giorno avrei ricevuto tanto affetto. Possa questo nuovo ciclo che sta iniziando essere un sacco di apprendimento e sfide perché non sono nato per stare fermo. Grazie a tutti!!!".

Serie A, passa il Genoa: Zajc e Destro stendono il Bologna

Compleanno Lazio, la festa dei tifosi in Piazza della Libertà - FT&VD

TORNA ALLA HOMEPAGE