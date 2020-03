Lazio, Luis Alberto mago tra i fornelli: "Posso dire di saper lavorare in cucina" - FT

L'emergenza Coronavirus ci sta costringendo tutti (o quasi) dentro le nostre abitazioni. Sono tanti i modi di passare questi giorni nelle nostre case: dalla lettura ai film o serie tv, fino alla cucina. Quale miglior occasione per riscoprirsi degli abili cuochi? Avrà pensato questo Luis Alberto, il fantasista della Lazio, che su Instagram ha condiviso una storia della sua ultima "creazione" in cucina. "Qualcosa di buono ce l'ha il Coronavirus... Posso dire di saper lavorare in cucina". Questa la didascalia che segue le immagini postate da il "Mago". L'augurio - per lui e per tutti noi - è che tutto questo possa finire presto, nella speranza di rivedere lo spagnolo in campo, dove senz'altro se la cava meglio che tra i fornelli...