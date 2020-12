Lazio, Luis Alberto: "Non c'era modo migliore per festeggiare le mie 150 presenze" - FT

Gol vittoria e tre punti pesanti in cassaforte. Come ha scritto Luis Alberto su Instagram: "Non c'era maniera migliore per festeggiare le mie 150 partite con la Lazio". Magic Luis è tornato a stupire con giocate eccellenti e una rete sublime. L'abbraccio con il mister è stato poi il sugellamento di una settimana da vero leader. Ora, come ripete lo spagnolo nel post, "a San Siro per altri tre punti!". In quello stadio lo scorso anno il fantasista fu capace di cose assurde, mercoledì dovrà ripetersi per cercare di fermare la capolista.