Lazio, Luis Alberto: “Un gol speciale per mia moglie Patricia” - FOTO

"È sempre speciale segnare un gol e lo è ancora di più se lo posso dedicare ad una delle persone più importanti per me, la miglior madre che Martina e Lucas possano avere! Buona festa della mamma Patricia". Queste le parole di Luis Alberto che, sui social, analizza la vittoria molto importante della Lazio ai danni del Genoa. In più la dedica speciale del gol per sua moglie Patricia. Oggi in Spagna infatti si festeggia la festa della mamma.