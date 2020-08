Lazio, Luiz Felipe: "Bisogna sempre crederci e sognare" - FOTO

Grande entusiasmo in quel di Auronzo, dove la Lazio è giunta al quinto giorno di preparazione. Questa mattina è andata in scena una seduta improntata sulla tattica e sui calci piazzati, nel pomeriggio invece è prevista la prima amichevole contro la Triestina. Nel mezzo qualche ora di riposo, che in molti passano pubblicando contenuti sui social network. Tra questi c'è Luiz Felipe che ha condiviso le immagini del suo allenamento, seguite da una frase piena di significato: "Crederci e sognare è sempre fondamentale". Lui lo ha fatto ed è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. La speranza di tutti i tifosi è che possa continuare a farlo con la maglia della Lazio.