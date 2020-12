Lazio, Luiz Felipe: "Ci rialzeremo per provare a vincere le prossime partite"

E' sotto gli occhi di tutti che quella vista ieri sera al Ciro Vigorito non è la Lazio che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. Contro il Benevento i biancocelesti sono stati molto leziosi e poco concreti, raccogliendo un solo punto in trasferta. Sui social i giocatori hanno subito cercato di dimostrare la loro volontà nel voltare velocemente pagina, questa mattina si è aggiunto al coro Luiz Felipe. Il difensore ha scritto su Instagram: "Contento per i minuti giocati e per la forma recuperata. Il risultato non ci soddisfa, ma ci rialzeremo subito per provare a vincere le prossime gare!".