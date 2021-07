Lazio, Luka Romero saluta il Mallorca: "Ho scelto un nuovo cammino" - FOTO

Luka Romero è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Lazio, ma prima è il momento dei saluti. Il fantasista argentino, che ha raggiunto Sarri e i compagni nel ritiro di Auronzo, ha scritto una bellissima lettera su Instagram per ringraziare e salutare il Mallorca, sua ex squadra, e i suoi tifosi. Di seguito le sue parole: "Grazie Mallorca per tutto questo tempo. E' stata dura oer me andare via da un club che ha dato tanto a me e alla mia famiglia, ma spero che un giorno capirete che mi è toccato scegliere un nuovo cammino. Non dimenticherò mai quello che ho vissuto nel club, come il giorno che ho debuttato in Liga, ma anche tanti altri momenti. Porto con me molti amici che lo saranno per tutta la vita. Qui avrete sempre un tifoso del Mallorca in più. Forza Mallorca. Grazie di tutto".