Lazio, Lulic sul 26 maggio: "A Ponte Milvio ho capito cosa avevamo fatto..."

Nuovo giorno, nuovo video. La data di martedì 3 dicembre, giorno dell’inaugurazione del nuovo store della Lazio in centro, è ormai sempre più vicina e il club per l’appuntamento del ‘meno quattro’ pubblicato sui profili social ha scelto Senad Lulic. L’uomo della storia passeggia a Piazza di Trevi con tanto di lancio della monetina, alternandosi alle immagini della scena simbolo di Ekberg e Mastroianni ne ‘La Dolce Vita’ di Fellini. Il trionfo da ricordare non può che essere quello contro la Roma: “Dopo nove anni non sei più soltanto un giocatore della Lazio, ma anche un tifoso. Quello che è successo il 26 maggio ormai lo sappiamo tutti (sorride, ndr). Eravamo un grande gruppo, l’abbiamo vinta insieme. Ricordo l’uno-due tra Mauri e Candreva, poi il cross. Io mi sono trovato al posto giusto al momento giusto per mettere dentro quella palla. Del post partita mi ha colpito tutto, soprattutto dallo stadio passare in pullman a Ponte Milvio e vedere tutta la gente festeggiare con noi. Già lì avevo capito che qualcosina di grande l’avevamo fatta”.

