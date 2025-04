Lazio, Mandas punta l'Europa: "Con questo spirito diventeremo più forti" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Titolare a sorpresa e protagonista al Gewiss Stadium. Atalanta - Lazio è stata anche e soprattutto la partita di Christos Mandas, che in varie occasioni si è sempre fatto trovare pronto per respingere gli assalti avversari. Su Instagram il greco ha pubblicato alcune foto della sua gara esultando per la vittoria e caricando il suo gruppo. Questo è ciò che ha scritto: "Con questo spirito di squadra diventeremo più forti per avere successo…ora è il momento di concentrarsi sull’Europa!". Di seguito il post.