Lazio, Mattia in braccio e joystick in mano: Immobile è "malato" di PlayStation - VD

Quanto è difficile il ruolo del papà. Specialmente per uno tanto appassionato di videogiochi come Ciro Immobile, obbligato spesso a sdoppiarsi tra PlayStation e il nuovo nato Mattia. E quando la culla non funziona, così come i cartoni, per tranquillizzare il bimbo di casa rimane una sola scelta: ipnotizzarlo con la Formula 1. Quindi Mattia in braccio e joystick in mano, Ciro (non convocato per stasera) si è dilettato tra curve e rettilinei in una posa esilarante, ripresa da sua moglie Jessica con una storia su Instagram: "Piccolinooo", dice la sua compagna. Ma lo sguardo di Mattia appare più preso dal gioco che preoccupato per la posizione un po' instabile. Tutto suo papà.

