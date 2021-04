Lazio - Milan, anche Lazzari celebra la vittoria sui social - FOTO

La Lazio si gode la vittoria in grande stile sul Milan per 3-0, con la corsa per la Champions ancora aperta. Uno dei migliori in campo è stato sicuramente Manuel Lazzari, spina nel fianco costante di Theo Hernandez, e sfortunato per il suo momentaneo gol del 2-0 annullato dal Var per fuorigioco. Sul proprio profilo Instagram, l'esterno ha celebrato con alcuni scatti il successo roboaente sui rossoneri.

