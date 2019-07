Lazio, Milinkovic è pronto per Auronzo: il serbo si allena sulla sabbia - FOTO

Strakosha, Immobile, Acerbi e non solo. Gran parte della Lazio è ormai già in clima ritiro, vietato farsi trovare fuori forma il giorno del raduno a Roma e delle visite mediche. Inzaghi vuole vedere una squadra in condizioni fisiche ottimali fin dai giorni che precedono la partenza per Auronzo di Cadore, e i suoi ragazzi stanno rispondendo presente. L'ultimo a mostrare i propri allenamenti via social è stato Milinkovic: il sergente sta faticando sulle spiagge di Ada Bojana, un isolotto del Montenegro bagnato dal mare Adriatico. Tanta corsa, e sudore. Il serbo tornerà dalle vacanze più carico che mai, la Lazio lo aspetta a braccia aperte.

MONCHI: NON PARLO DI LUIS ALBERTO

CALCIOMERCATO LAZIO, ACCORDO TRA YAZICI E IL LILLE MA..

TORNA ALLA HOMEPAGE