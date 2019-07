Calciomercato Lazio, pres. Lille: "Accordo con Yazici, ma il Trabzonspor..."

Yusuf Yazici è vicinissimo al Lille. Trattativa avanzata quella tra il club francese e il Trabzonspor, anche se non ancora chiusa. Il centrocampista, accostato anche alla Lazio, ha dato l'ok al trasferimento, ma i turchi non sono soddisfatti dell'offerta ricevuta. Il presidente del Lille Gérard Lopez ai microfoni di RMC Sport ha spiegato lo stato delle cose: "Yazici è un giocatore che ci interessa molto. Oltre ad avere capacità dal punto di vista tecnico, l'età giusta e le potenzialità per esplodere, fondamentale è il desiderio che ha di venire al Lille. È un giocatore molto versatile e può occupare le quattro posizioni offensive, sia da falso nove, sia da trequartista centrale che da ala destra o sinistra. Il problema è che con il Trabzonspor non c'è ancora l'accordo".

