Lazio, Milinkovic fa impazzire i social: "GODO" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Un giallo inesistente gli ha negato la gioia di scendere in campo in una dere gare più importanti dell'anno. Milinkovic-Savic ha sofferto guardando i suoi compagni di squadra lottare per 100 minuti per portare a casa la vittoria arrivata grazie alla rete di Felipe Anderson. La Lazio ha vinto e il Sergente ha postato la sua gioa sui social: "Oggi come Gladiatore in gabbia ho guardato i miei fratelli combattere per nostri colori. Fiero di noi. GODO".