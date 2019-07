Lazio, Morata segna con Immobile alla Playstation: la reazione di Ciro - FT

“Ciroooo Immobile!”. Potrebbe essere la reazione di un qualsiasi tifoso laziale, e invece è l'urlo di Alvaro Morata dopo aver segnato un gol alla Playstation. In una storia pubblicata dalla moglie dello spagnolo, Alice Campello, si può notare l'ex Juventus intento a giocare a FIFA usando i biancocelesti. È un Lazio - Napoli, e Immobile ha appena siglato il 2-1 provocando la conseguente esultanza di Morata. Puntuale, è arrivata la risposta sia di Ciro che di sua moglie Jessica. Due reazioni agli antipodi, perché se da un lato il bomber laziale ha fatto i complimenti ad Alvaro (“Bravo Morata” Tu sai come passare il tempo, mitico!”), dall'altro Jessica ha solidarizzato con la Campello: “Povere noi”, ha scritto divertita. Anche Immobile, infatti, viene spesso immortalato da sua moglie in profonde e impegnative sessioni di FIFA. Magari, tra qualche giorno, sarà proprio lui a ricambiare il favore ed esultare al grido di “Alvarooo Morata!”.

