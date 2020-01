Lazio - Napoli, Correa esulta: "Dieci vittorie consecutive, grandi ragazzi!"

Un problema al polpaccio non lo ha fatto essere della partita, ma Joaquin Correa non può che esultare per il successo della sua Lazio. I ragazzi di Inzaghi, battendo il Napoli, hanno conquistato il decimo successo consecutivo in campionato. Un record per la società biancoceleste che va festeggiato. Lo sa bene il Tucu, uscito acciaccato domenica scorsa dalla trasferta di Brescia, e che spera di tornare il prima possibile. L'argentino ha condiviso una storia su Instagram con la splendida coreografia della Curva Nord e la frase: "120 anni d'amor". Il numero undici ha poi aggiunto: "Dieci vittorie consecutive. Grandi Ragazzi". La Lazio è formato da un gruppo super unito come dimostrano le esultanze in campo e sui social. Una famiglia che sta riscrivendo le statistiche e, si spera, la storia.

