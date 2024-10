Lazio, nasce il "Rovellismo": un laziale acquisito in mediana - VIDEO

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Dopo una stagione travagliata tra alti e bassi e infortuni, Nicolò Rovella vuole prendersi la Lazio. L'inizio di stagione con Baroni ha visto l'ex Monza crescere di partita in partita, dominando sulla mediana. Compagno di reparto ideale per Guendouzi, il classe '01 completa un centrocampo aggressivo e rubapalloni. Oltre alle prestazioni, Rovella risalta agli occhi dei tifosi laziali per aver preso a cuore la causa biancoceleste con carisma e dedizione fin dal primo giorno. Non è la prima volta che giura amore per questi colori e si è ripetuto anche ieri in conferenza stampa. Non è nato laziale, ma sente di esserlo diventato grazie al trasporto emotivo di tifosi, storia e valori. Di pari passo con i neologismi social, la società ha celebrato Nicolò con un video e il termine "Rovellismo". Il nuovo numero 6, dopo aver cambiato il 65 della passata stagione, è pronto a diventare un punto fermo della Lazio del presente, ma anche del futuro.