Lazio, Noslin esulta con la squadra dopo il Como: il suo pensiero - FOTO

La Lazio vince ancora. Dopo il successo contro il Genoa, i biancocelesti hanno sconfitto anche il Como di Fabregas con un sonoro 1-5. Per la seconda volta consecutiva al posto di Zaccagni ha giocato Tijjani Noslin, in gol all'ultima in casa. Sul suo profilo Instagram l'olandese ha pubblicato alcune foto della serata di ieri accompagnandole a un pensiero ripreso dalla Bibbia. Ecco cosa ha scritto: "Affida al Signore tutto quello che fai, ed egli realizzerà i tuoi piani. Proverbi 16:3".