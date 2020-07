Lazio, nove anni di Senad Lulic: "Una storia destinata all'eternità" - VIDEO

Manca tremendamente Senad Lulic a questa squadra. Manca il capitano e quello che rappresenta. Oggi sono nove anni il bosniaco indossa l’aquila sul petto, ormai un veterano. Era infatti l’11 luglio del 2011 quando il classe ’86 arrivò dallo Young Boys; oggi Lulic conta 351 presenze e 34 reti, di cui una che rimarrà impressa nella storia della Lazio per sempre: quella del 26 maggio del 2013. Quel giorno Lulic 71 entrò definitivamente nel cuore dei tifosi, per non uscirne mai più. "11.07.2011 L'inizio di una storia destinata a durare per l'eternità", questa la didascalia del video che la società ha voluto dedicargli.

