Lazio, nove anni fa il 100° gol di Rocchi in biancoceleste: il ricordo sui social - FT

Era il 30 ottobre 2011 (nove anni fa oggi, ndr) quando, dopo 8 anni di militanza, Tommaso Rocchi raggiunse quota 100 gol con la maglia della Lazio. Quella sera i biancocelesti erano impegnati in trasferta a Cagliari per cercare di mantenere il passo di Juventus e Udinese nelle prime posizioni della classifica. La partita finì 0-3 per i capitolini grazie alle reti di Lulic, Klose e dell'allora capitano Rocchi.

RICORDO SOCIAL - La società ha voluto dedicare un post su Twitter per ricordare il traguardo raggiunto dall'attaccante, arrivato poi, a fine della sua esperienza romana, a 105 gol con l'aquila sul petto occupando il sesto posto della classifica all-time dei marcatori laziali.