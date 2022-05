Lazio, orgoglio Cabral: un gol che sa di rivalsa – FOTO

Una serata speciale quella di ieri all’Olimpico, per la Lazio e la sua gente. La sfida col Verona ha regalato un punto ai biancocelesti che serviva per chiudere al quinto posto, dopo una stagione intensa. Tanti e tutti protagonisti dai tifosi alla squadra, un match combattuto fino all’ultimo minuto in cui non sono mancati colpi di scena. Sicuramente, lo ricorderà con piacere Jovane Cabral. L’ex Sporting è arrivato a gennaio ma non ha avuto molte chance per mettersi in mostra, ieri però si conquistato la scena. Ha siglato il gol che ha permesso alle aquile di accorciare le distanze dopo il doppio svantaggio. Non poteva trovare un’uscita di scena migliore. Tramite il suo profilo Instagram ha voluto condividere l’emozione della serata, qualche scatto del match e il messaggio: “Felice per il mio debutto in Serie A e per aver concluso un'altra stagione in buona salute. Soprattutto, orgoglioso della mia crescita!” . Ha poi aggiunto: “Non si sa mai quanto si è forti finché essere forti non è l'unica scelta che si ha".

