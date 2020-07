Lazio, Patric non depone le armi per la corsa scudetto: "Non molleremo!"

La sconfitta della Lazio contro il Milan è sicuramente un brutto colpo per la rincorsa allo scudetto, ma i messaggi dei biancocelesti nel day after fanno capire che nessuno ha intenzione di deporre le armi così in fretta. Anche Patric ha condiviso su Instagram un post che rende bene lo stato d'animo della squadra: "Orgoglioso dei miei, non molleremo​​​​​​".