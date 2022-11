Lazio, Patric si complimenta coi compagni...dalla Curva Nord: "Siete stati da 10"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i calciatori più legati ai colori biancocelesti c'è sicuramente Patric. Lo spagnolo non perde mai occasione per dimostrare il suo amore nei confronti del club e del popolo laziale, tanto da aver fatto quasi innamorare di lui tanti tifosi i quali si dichiarano orgogliosamente parte della cosiddetta "Brigata Gabarron". Il difensore ha pubblicato un post sui social per festeggiare il derby vinto, accompagnandolo ad una didascalia che è quasi una dichiarazione d'amore e inserendo una localizzazione particolare: sopra la foto infatti non compare "Stadio Olimpico" ma "Curva Nord S.S.Lazio". Patric è ormai un super tifoso.