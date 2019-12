Lazio, Patric visita i bambini in ospedale: "Vedervi sorridere il miglior regalo"

Tra i giocatori della Lazio, in molto hanno deciso di tornare a casa per trascorrere le vacanze di Natale. Tra questi anche Patric che ha fatto ritorno nella sua Spagna per stare vicino ai parenti e ai bambini più bisognosi. Come testimoniano le immagini postate dallo stesso calciatore su Instagram, l'esterno spagnolo ha fatto visita ai bambini costretti a passare le festività nell'Ospedale Pediatrico de la Arrixaca. "Vedervi sorridere il miglior regalo di Natale", questa la didascalia postata da Patric accanto alle foto di lui che porta in dono dei palloni ai bimbi nella struttura ospedaliera.