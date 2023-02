Lazio, Pedro: "Dispiaciuti per l'eliminazione. Obiettivo 3 punti a Verona"

TUTTOmercatoWEB.com

La sconfitta di ieri sera contro la Juventus in Coppa Italia non frena la voglia della Lazio di raggiungere grandi traguardi in questa stagione. Cadere per poi rialzarsi, il club biancoceleste ha sempre saputo rialzare la testa e di questo ne è consapevole anche Pedro che, seppur laziale dal 2021, rispecchia perfettamente lo spirito del gruppo di Sarri. Ecco il post che il numero 9 ha pubblicato sul suo profilo Instagram: "Molto dispiaciuti per l’eliminazione di ieri sera, ora testa al campionato. Obiettivo 3 punti a Verona. Avanti Lazio".