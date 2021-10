Lazio, Pedro non ci sta: "Meritavamo di più" - FOTO

La Lazio colleziona un amaro pareggio con il gol di De Roon allo scadere. La squadra di Sarri nonostante il risultato contro l'Atalanta ha messo in campo una prestazione notevole in cui si è vista la giusta aggressività e mentalità tanto richiesta dal tecnico. Uno dei protagonisti del match di ieri è stato Pedro che ha messo in rete il gol del momentaneo 1-0 andando a segno così per la seconda volta di fila. Come di consueto ecco arrivare il post sul proprio account Instagram dell'esterno della Lazio in cui scrive: "Un peccato il risultato di ieri, sicuramente meritavamo di più. Gran lavoro di tutta la squadra. Sempre così ragazzi. Forza Lazio". Frase che sta a rappresentare quanto il risultato ottenuto stia stretto alla squadra.