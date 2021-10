Pedro, dalla Roma alla Lazio: un anno dopo ad ottobre si ripete

Pedro, un giocatore, una certezza. Una settimana da urlo per l'esterno della Lazio che con il gol rifilato all'Atalanta si è ripetuto dopo la rete vincente messa a segno contro la Fiorentina. Secondo gol di fila per lo spagnolo: non accadeva da ottobre 2020. Apparenti analogie possono spiccare agli occhi di tutti. Era il 3 ottobre - il cartellino apparteneva alla Roma - gara contro l'Udinese in cui Pedro proprio come con la Fiorentina sigla l'1-0 sancendo la vittoria per i giallorossi. Il risultato si ripete il 18 ottobre contro il Benevento partita in cui rifila un altro 1-0 proprio come ha fatto nel match di ieri contro la squadra di Gasperini. Ottobre dunque si può definire uno dei mesi preferiti dell'esterno e chissà che nella prossima stagione non si possa ripetere.