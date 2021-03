Lazio, Pereira si rilassa alla PlayStation con un controller speciale - FT

Andreas Pereira non è del tutto un giocatore della Lazio (è in prestito dal Manchester United e se non dovesse essere riscattato tornerà in Inghilterra), ma ha dimostrato più volte grande attaccamento alla maglia. Il giocatore sta trovando poco spazio in campo, ma sui social ha fatto notare come si trovi bene con i colori biancocelesti. Addirittura anche il controller della sua PlayStation 5 è a tinte biancocelesti: oggi ha postato la foto su Instagram con la scritta "forza Lazio sempre". Se dovesse rimanere, Andreas potrebbe essere l'arma in più della Lazio per il prossimo anno visto che il talento non gli manca.