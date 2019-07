Lazio, Petagna carica Lazzari: "Vai idolo!" - FOTO

Tra Manuel Lazzari e la Lazio le cose vanno già a gonfie vele. L'ex Spal si è integrato più che bene nella sua nuova squadra e con i tifosi è stato praticamente amore a prima vista. Si sta ambientando, sta prendendo confidenza con il mondo biancoceleste. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae per la prima volta in azione sul campo con la nuova maglia della Lazio. E' stata scattata durante l'amichevole contro la Top 11 del Cadore. Subito è arrivato il commento di un ex conoscenza del giocatore. Ci pensa Andrea Petagna, infatti, a caricarlo per questa nuova avventura: "Vai idolo!", gli ha scritto l'attaccante.

