Lazio, pioggia e gol a Crotone nel 2020: il ricordo social del club - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serie A è ferma per i Mondiali in Qatar, iniziati da un paio di giorni. Situazione atipica per il campionato, come quella di un paio di anni fa quando si stava cercando di ripartire dall'emergenza Covid. Il 21 novembre 2020 la Lazio giocò l'ottava giornata di Serie A a Crotone, con l'Ezio Scida a porte chiuse per l'occasione. La partita si disputò alle 12:30 sotto un diluvio incessante. I biancocelesti vinsero facile grazie alle reti di Immobile e Correa, scacciando così le voci e le pressioni della settimana. Oggi, a due anni esatti di distanza dalla gara, la società ha pubblicato un video sui canali social ufficiali per ricordare quei tre punti conquistati che furono utili per il sesto posto finale.