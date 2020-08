Lazio, quanto amore tra Ciro e Jessica: sui social sorrisi e baci - FOTO

Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e, forse, la vera forza di Ciro Immobile è sua moglie Jessica e l'amore che li unisce. I due hanno sempre dimostrato quanto sia puro e sincero il sentimento che li lega, andandosi a rafforzare negli anni anche con l'arrivo dei tre pargoli (Giorgia, Michela e Mattia). Negli ultimi tempi la coppia si è presa la scena social con vari siparietti simpatici alla 'Sandra & Raimondo'.

Attualmente tutta la famiglia Immobile è in villeggiatura sulle coste campane e non sono mancate le classiche ma altrettanto belle dichiarazioni d'amore su Instagram. Oggi Ciro ha postato una foto con la moglie ed ha scritto nella didascalia: "Ti ammazzo di baci". Poi ha postato una Instagram Story dove sottolinea il loro "vero amore". Lei, Jessica, nelle storie ha voluto sottolineare la bellezza del marito. Che questo amore duri in eterno come quello tra King Ciro ed il popolo biancoceleste.