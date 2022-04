Lazio, Reina porta il barbiere a Formello: il siparietto con Cataldi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta a scendere sul manto verde del Picco. Domani infatti, la squadra di Maurizio Sarri sfiderà lo Spezia in questo ultimo rush finale che vede dopo il club ligure altre tre sfide. Domani sarà un vero banco di prova e se da una parte proseguono gli allenamenti, dall'altra c'è anche un po' di spazio a momenti di spensieratezza per scaricare l'adrenalina e la pressione in vista della partita. E' il caso di Pepe Reina. Il portiere della Lazio come di consueto scherza nelle sue stories di Instagram con il suo barbiere e in più di una volta i due si sono ripresi in dei simpatici siparietti. Alla vigilia del match, Reina porta il suo aiutante direttamente nel centro sportivo di Formello sottolineando: "Ragazzi, finalmente in un salone serio con una divisa super seria. Ora sì!". Dopo le prime riprese della stanzetta ad aprire la porta è Danilo Cataldi che, super sorridente, viene ripreso nella clip con Reina che scherzando gli si rivolge in questo modo: "Ei cucciolo!". Lo spirito di squadra sembra non tramontare mai e i ragazzi cercano sempre un modo per ritagliarsi uno spazio dedicato a scherzi e sorrisi. Di seguito alcuni scatti delle stories.