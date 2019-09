Lazio - Roma, il rammarico dei biancocelesti sui social: "Meritavamo la vittoria" - FOTO

C'è il rammarico per i due punti persi, ma soprattutto c'è la convinzione che questa Lazio possa giocarsi le sue carte con tutti. Contro la Roma arriva solo un pareggio, nonostante i 4 pali colpiti e le innumerevoli occasioni mancate. Ecco, forse è proprio in fase di finalizzazione che i biancocelesti devono imparare ad essere più cinici e spietati, al di là della fortuna con la quale la Lazio è in credito ormai da tempo. Ma l'atteggiamento visto in campo è quello giusto. Non può essere quindi che positivo lo spirito dei calciatori: a partire da Acerbi che nell'immediato post partita scrive su Instagram: "Un punto che non ci rende felici. Mai mollare". Bastos è già concentrato sulla prossima sfida: "Continuiamo a lavorare sodo per la prossima partita". L'autore del gol biancoceleste, Luis Alberto, fa un'analisi più completa: "Un vero peccato questo pareggio, meritavamo di più. Molto felice per il mio primo gol nel derby, una sensazione speciale. Questa è la strada giusta da seguire". Anche Lucas Leiva si affida ai social per esprimere il rammarico: "Meritavamo la vittoria. Aggiungiamo un altro punto importante". Ciro Immobile si scusa per il palo colpito: "Non è il risultato che volevamo ma possiamo guardare al futuro con ottimismo. Bravi ragazzi dispiace per quella occasione ma a volte non va come desideri".