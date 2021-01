Una super Lazio centra la terza vittoria consecutiva in campionato annientando 3-0 la Roma. Prima il piattone di Immobile e poi le due magie di Luis Alberto mandano al tappeto la squadra di Fonseca che viene dominata in lungo e in largo. Lucas Leiva ha commentato così la gara su Instagram: "Sotto la curva perché Roma è SS Lazio".