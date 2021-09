Lazio-Roma, non solo Zaccagni: c’è un altro biancoceleste in tribuna - FOTO

Chi non è disponibile per una partita così importante resta comunque vicino alla squadra e assiste al match dallo Stadio Olimpico. In tribuna d'onore, infatti, non c'è solo Mattia Zaccagni, assente per infortunio, ma anche Dimitrije Kamenovic, difensore serbo preso dalla Lazio lo scorso inverno ma non tesserato dalla società biancoceleste. Il classe 2000 ha pubblicato uno scatto, tra le sue Instagram stories, mentre si gode la splendida scenografia della Curva Nord.