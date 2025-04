Lazio, Romagnoli si dichiara e cita Achille Lauro: "Amore mio veramente" - FOTO

FORMELLO - Taty verso una maglia. Il dubbio sulla titolarità rimane, ma Castellanos è in vantaggio su Dia e...

Lazio e Roma pareggiano 1-1 il derby di ritorno in una sfida dove Svilar è stato un grande protagonista. Gestione...

MANDAS 6,5: Si allunga tipo Mister Elastic per arrivare sul colpo di testa in girata di Mancini. Evita il pareggio, poi si...