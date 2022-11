Lazio, Signori è in clima derby e i tifosi si scatenano: "Giochi tu al posto di Ciro?"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il derby è una sfida che risveglia gli animi e che fa emergere in più di ogni altra la propria essenza, che sia laziale o romanista. Chi meglio di una delle bandiere biancocelesti come Beppe Signori può sapere cosa significa questa partita? Proprio l'ex attaccante della Lazio ha pubblicato sui suoi social un video per caricare i tifosi in vista del match e ovviamente i commenti dei tifosi non si sono fatti attendere: "Giochi tu al posto di Ciro?"