Lazio - Spezia, Lazzari festeggia a suon di emoji. E i compagni...

Fonte: Fabrizio Parascani

Manuel Lazzari, dopo la vittoria contro lo Spezia, ha postato sui social una foto che lo ritrae mentre sprinta sulla fascia di competenza. Il terzino biancoceleste ha condiviso la sua gioia con i tifosi mettendo sul suo profilo Instagram la sua immagine accompagnata da tre emoji: due raffiguranti l'aquila e una i muscoli. Il terzino è sempre più una risorsa per Maurizio Sarri e le sue prestazioni in questo avvio di stagione sono in costante crescita. L'ex Spal si è messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano fermato prima della sosta e ora vuole trascinare i suoi a suon di accelerazioni. Il post ha fatto incetta di like tra i compagni di squadra con Pedro che lo ha anche applaudito nei commenti. Il gruppo è sempre più unito.

TORNA ALLA HOMEPAGE