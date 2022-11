Lazio, squadra e staff partono alla volta di Amsterdam - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore al match tra Feyenoord e Lazio in programma giovedì 3 novembre alle 18.45. Quella di domani sarà una gara cruciale per la squadra di Sarri che ha come obiettivo quello di vincere e qualificarsi come prima nel girone. Dopo l'allenamento di questa mattina i biancocelesti sono partiti alla volta di Amsterdam dove arriveranno nel pomeriggio per poi andare a Rotterdam dove si terrà la conferenza stampa della vigilia.