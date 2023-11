Lazio, squadra in partenza per Salerno: confermata la presenza di un titolare

TUTTOmercatoWEB.com

Il tempo della preparazione è finito, da domani si torna a fare sul serio. Come reso noto dalla società, mediante un post pubblicato sui propri canali social, la squadra è salita pochi minuti fa a bordo del treno diretto a Salerno. Domani, alle ore 15.00, la squadra di Sarri scenderà in campo all'Arechi contro la Salernitana padrona di casa. Il tecnico biancoceleste, costretto a rinunciare a giocatori come Luis Alberto e Vecino, potrà invece contare su Nicolò Rovella. Il centrocampista, come si evince dalle foto, è partito insieme ai suoi compagni.