Lazio, Strakosha continua la riabilitazione anche in vacanza - FOTO

Ha stretto i denti per la finale di Coppa Italia, troppo importante per guardarla dalla panchina, ma Thomas Strakosha ha chiuso il suo campionato con tre giornate d'anticipo. Dopo la sfida del 5 maggio contro l'Atalanta – in Serie A – il portiere albanese ha iniziato un percorso di riabilitazione per l'infiammazione del tendine d'Achille della caviglia destra, e non esistono vacanze quando si sta svolgendo un periodo di fisioterapia. È fondamentale recuperare per il ritiro di Auronzo di Cadore, per questo anche Edy Reja, ct dell'Albania, ha lasciato a casa il suo numero 1 nelle scorse partite di qualificazione agli europei del 2020. Proprio quest'oggi Strakosha ha postato una storia su Instagram relativa alla sua riabilitazione: Thomas è carico e punta alla prossima stagione, la quarta da portiere titolare a difesa della Lazio.

UFFICIALE: LAZIO-PERUZZI FINO AL 2022

CALCIOMERCATO LAZIO, MARSIGLIA SU DURMISI

TORNA ALLA HOMEPAGE