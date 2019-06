Lazio, Strakosha e Felipe Anderson si incontrano ad Atene - FOTO

Serata tra vecchi amici, ad Atene. Strakosha e Felipe Anderson hanno approfittato delle vacanze per incontrarsi nella capitale della Grecia (città che ha dato i natali al portiere albanese), per una rimpatriata dal sapore di Lazio. I due sono molto legati e, nonostante il passaggio al West Ham dell'esterno brasiliano nella scorsa estate, il loro rapporto è sempre andato oltre i km che li separavano. Questa notte, quindi, era l'occasione giusta per fare festa e ricordare i vecchi tempi in biancoceleste. In una storia pubblicata dal Pipe, si può notare un serissimo Strakosha alla guida affiancato da Felipe, intento a riprendere con il proprio smartphone. Chissà se i due parleranno anche di Lazio, d'altronde è risaputo: la saudade dei brasiliani non ha eguali nel mondo, e per l'ex numero 10 biancoceleste anche Roma – dopo ben 5 anni – si poteva considerare casa.

Pubblicato alle 00:59