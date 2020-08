Lazio, T. Hernandez e il messaggio a Reina: "Ti auguro il meglio". E lui risponde...

Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro di Auronzo, dove ha mostrato subito tutto il suo carisma. Theo Hernandez, suo ex compagno al Milan, ha voluto fargli l'in bocca al lupo su Twitter per la nuova avventura: "Ti auguro il meglio, ci vediamo in campo" le parole del terzino spagnolo, a cui non si è fatta attendere la risposta del portiere: "Ti seguirò molto da vicino in ogni modo!! Sai qual è il percorso e cosa devi fare per essere il migliore, perché puoi esserlo... quindi ATTENZIONE!!"

