Lazio-TOP 11 RC, Hysaj all’esordio in biancoceleste: “First test” - FOTO

Prima partita e prima vittoria per Elseid Hysaj con la maglia della Lazio. Il terzino ex Napoli, schierato come terzino sinistro da Sarri, ha contribuito alla vittoria della squadra nel primo test amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti di Sarri hanno vinto e convinto schiantando 10-0 la Top 11 Radio Club 103. L'albanese ha espresso ottimismo dopo la gara con una foto pubblicata fra le sue storie Instagram: "First test".