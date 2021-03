Lazio, tre anni fa Leiva e de Vrij espugnavano Kiev: il ricordo della società

Esattamente tre anni fa, il 15 marzo 2018, la Lazio espugnava lo Stadio Olimpico di Kiev guadagnando l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Dopo il pareggio 2-2 nella gara di andata a Roma, i biancocelesti si impongono 2-0 in Ucraina contro la Dinamo Kiev che deve arrendersi ai gol di Lucas Leiva e de Vrij entrambi scaturiti dal calcio d'angolo di Luis Alberto. Prima la zuccata del brasiliano poi il tap in dell'olandese mandano in festa il popolo laziale. Il club ha ricordato la vittoria europea riproponendo le due reti in un video pubblicato su Instagram.