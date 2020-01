Lazio, una bella serata anche per lady Bastos: “Grande emozione” - FOTO

Un normale Lazio - Cremonese di Coppa Italia. Poche aspettative di grande spettacolo, tante di qualificazione archiviata in tempo zero. E in effetti così è stato. Ma tra i circa 8.000 spettatori dell'Olimpico ce n'è una che si è divertita parecchio: Nerika Palhares Quissanga, in poche parole Lady Bastos. Neo-moglie del centrale biancoceleste, scatenata sugli spalti. Tra stories, foto e video della sua dolce metà, spunta anche la grande esultanza al gol dell'angolano. “Una grande emozione, 4-0! Ti amo”, scrive sul suo profilo Instagram. Chi invece ormai è più che avvezza ai big match è Gaia Lucariello. Che commenta l'agevole vittoria di stasera con un semplice: “Bravi!!!”. Ora viene il difficile, c'è un sogno da coltivare a suon di vittorie in Serie A.

