Lazio, Venezia alle porte: la carica social di Vecino e Tchaouna - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha concluso la sua pre-season a Cadice ed è pronta all'esordio in campionato contro il Venezia, in programma domenica prossima. Per l'occasione due giocatori biancocelesti Vecino e Tchaouna, sui propri profili social, hanno suonato la carica per l'inizio della nuova stagione ormai alle porte. L'uruguaiano scrive su Instagram: "Precampionato finito! Siamo pronti", l'attaccante francese aggiunge: "E' il momento di concentrarsi sulla Serie A".