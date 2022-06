Lazio, weekend in Spagna per Reina tra famiglia e amici - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I giocatori della Lazio stanno trascorrendo le loro vacanze in giro per il mondo, in attesa di partire per Auronzo il 6 luglio e iniziare la preparazione per la prossima stagione. Pepe Reina ha passato il weekend a Cordoba, in Spagna, dove ha festeggiato la Prima Comunione dei figli Luca e Thiago. Su Instagram il portiere ha postato gli scatti della celebrazione aggiungendo parole toccanti: "Meraviglioso fine settimana con amici e famiglia nella mia Cordoba. Luca e Thiago hanno preso la loro Prima Comunione in Moschea e abbiamo avuto momenti di emozione, amore, felicità, amicizia e tanto altro! Ole il puro e ole i miei Joe".