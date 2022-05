Lazio, Zaccagni colpisce ancora: la società lo celebra – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa positivamente la stagione per la Lazio e per Mattia Zaccagni, la sua prima con la maglia biancoceleste. Può ritenersi soddisfatto l’ex Verona di quanto ha fatto in questo anno, ha confermato sin da subito le aspettative che si erano create col suo arrivo. Il suo apporto in campo, nonostante qualche momento di difficoltà, è sempre stato importante per la squadra tanto da essere considerato uno dei punti fermi. Con le sue giocate e i suoi gol, sei assist e altrettanti centri, ha conquistato l’affetto e la fiducia dei tifosi. Li ha fatti innamorare scoccando le sue frecce. Ma non solo loro. Anche la società. Questa ha voluto celebrare le sue prestazioni ripercorrendo i momenti salienti del suo campionato con un video, condiviso tramite i canali social ufficiali.