Match Day | Lazio - Milan: il club suona la carica sui social - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio sarà di scena questa sera alle 20:45 contro il Milan per la terza giornata di campionato. I ragazzi di Baroni, dopo la vittoria dell'esordio contro il Venezia e la sconfitta contro l'Udinese, cercheranno riscatto nel primo big-match stagionale. Zaccagni e compagni potranno contare sul supporto del pubblico delle grandi occasioni per la sfida contro i rossoneri. Per l'occasione, come di consueto, la società ha postato sui propri profili social la foto di Dele Bashiru, con la didascalia: "C'mon Eagles" con l'emoticon dell'aquila" , e tutte le informazioni relative alla gara.

